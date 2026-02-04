Bodrum'da 18 kişinin öldüğü düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasına ilişkin iddianame kabul edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, aralarında yasa dışı geçişi organize ettiği ileri sürülen şüphelinin de bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 27 sayfalık iddianamede, 11'i tutuklu toplam 15 sanık hakkında, "olası kastla ölüme neden olma" suçundan 20'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan ise 8'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuklu sanıklar A.Ç, A.B, C.Ç, F.E, F.A, G.Y, M.D.E, Ö.Ç, S.T, S.Y ve Z.Ş. ile tutuksuz sanıklar B.Ü, H.U, O.S.D ve E.G. hakkında açılan davada, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtildi.

İddianamede, olayda göçmen kaçakçısı Özkan K. ile aralarında çocukların da bulunduğu 17 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sağ kurtulan Abdullah Kohestani'nin ifadesinde, tekneye birlikte bindikleri arkadaşı Soroush Jamali'nin cesedinin bulunamadığını söylediği, Masihullah Painda'nın ise cesetler arasında kardeşi Mohammed Elyas Painda'nın olmadığını beyan ettiği aktarıldı.

Jamali ve Painda'nın cesetlerinin bulunamamasına rağmen hayatlarını kaybettiklerinin değerlendirildiği ifade edildi.

Ayrıca Kohestani'nin yanı sıra Sayed Muslim Azimi'nin de kazadan sağ kurtulanlar arasında olduğu belirtildi.

İddianamede, sanıklar A.Ç, F.E. ve S.T'nin, "GNL" isimli tekneyi 23 Ekim 2025'te sahilden denize indirdikleri, tekneyi kullanan S.T'nin Gümbet Limanı'na doğru hareket ettiği bilgisine yer verildi.

En fazla 5 kişi taşıma kapasitesi bulunan tekneye kaptanla birlikte toplam 22 kişinin bindirildiği, teknede can yeleği gibi yolcu güvenliğine yönelik herhangi bir ekipmanın bulunmadığı ve motorun arızalı olduğu tespiti de iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanıkların, teknenin batabileceğini ve motorun arızalanabileceğini öngörmelerine rağmen, "olursa olsun" düşüncesiyle hareket ettikleri vurgulandı.

Davanın ilk duruşması 27 Nisan'da Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

Olay

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında geçen yıl 24 Ekim'de teknenin batması sonucu 1'i organizatör şüphelisi 18 kişi ölmüş, olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.