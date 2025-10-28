Haberler

Bodrum'da Düzensiz Göçmen Botu Faciasında 10 Tutuklama

Bodrum'da Düzensiz Göçmen Botu Faciasında 10 Tutuklama
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen lastik bot batması olayı sonrası gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı. Olayda 16 düzensiz göçmen ve bir kaçakçı hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu 16 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Emniyetteki işlemler sonrası Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen 17 şüpheliden 3'ü, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Zanlılardan 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan adli kontrol şartıyla salıverilen şüphelilerden birinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz üzerine şüphelinin tutuklandığı, bu nedenle adli kontrolle serbest bırakılan kişi sayısının 4'e düştüğü öğrenildi.

Ada Burnu mevkisinde 24 Ekim'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot batmış, bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmeni kurtarmıştı.

Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 16 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmış, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 17 şüpheli Muğla merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
