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Bodrum'da Doğayı Kirletenlere 260 Bin Lira Ceza

Bodrum'da Doğayı Kirletenlere 260 Bin Lira Ceza
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğayı kirletenlere uygulanacak ceza miktarı 260 bin lira olarak belirlendi. Zabıta ekipleri, Gölköy ve Bitez mahallelerinde yasalara aykırı moloz dökümü yapan kişilere toplamda ağır cezalar kesti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, doğayı ve çevreyi kirleten kişilere 260 bin lira ceza uygulandı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, denetimlerinde Gölköy Mahallesi'nde bir kişinin kamyonla ormanlık alana moloz boşalttığını tespit etti.

Ekipler, kamyonun sürücüsü ile yönlendirme yaptığı iddia edilen kişiye toplam 180 bin lira ceza kesti.

Dökülen molozun kaldırılması için de ilgililere süre verildi.

Öte yandan, Bitez Mahallesi'nde de çöp konteyneri yanına moloz döken kişiler tespit edilerek, 80 bin lira ceza uygulandı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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