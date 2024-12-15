Bodrum'da Devrilen Otomobilde Sıkışan Yaralı Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, devrilen bir otomobilde sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bitez Mahallesi'nde meydana gelen kazada hafif yaralanan 2 kişi çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bitez Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 48 ARH 725 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada hafif yaralanan 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
Otomobildeki bir yaralı, araca saplanan demir nedeniyle koltukta sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarılan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.