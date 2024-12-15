Üye Girişi
Haberler
İşte Esad'ın İsrail'le yaptığı iş birliğinin kanıtı
İşte Esad'ın İsrail'le yıllarca yaptığı iş birliğinin kanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik
Erdoğan, Ankara'nın çözdüğü krizin perde arkasını anlattı
Esad'ı yıllarca ayakta tutan zehir merkezi ilk kez görüntülendi
Esad'ı yıllarca ayakta tutan merkez ilk kez görüntülendi
80 kişilik ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak
80 kişilik ekip Türkiye'den Suriye'ye doğru yola çıktı

Bodrum'da Devrilen Otomobilde Sıkışan Yaralı Kurtarıldı

Bodrum'da Devrilen Otomobilde Sıkışan Yaralı Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, devrilen bir otomobilde sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bitez Mahallesi'nde meydana gelen kazada hafif yaralanan 2 kişi çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bitez Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 48 ARH 725 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada hafif yaralanan 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Otomobildeki bir yaralı, araca saplanan demir nedeniyle koltukta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarılan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
img

Ünlü oyuncunun son halini kimse tanıyamadı
img

Takımın yıldızı sezonu kapattı
img

Kanarya krizden çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'li vekillere verdiği yanıt olay oldu
Erdoğan'a teşekkür etti, rahatsız olan CHP'lilere bakın ne yanıt verdi
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi
Kanarya krizden çıktı
Saadet Partili Karaman: Zorunlu 12 yıllık eğitim kaldırılmalı
"Zorunlu 12 yıl eğitimi kaldırın" dedi, yeni formülü açıkladı
İsrail, Suriye'de yerleşimci planını onayladı
İsrail, Suriye'yi bitirecek skandal planı onayladı
DEM Partililer Meclis'te Türk askerini 'işgalci' olmakla suçladı
DEM Partililer'den Türk askerine skandal suçlama
LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık
LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık

Son Dakika Haberleri

Malatya okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi Malatya'da okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? Yozgat okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi Yozgat'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı, iyileşti mi? Ferdi Kadıoğlu Galatasaray'a mı gelecek? Doktorlar grevde mi? 16-17 Aralık Pazartesi Salı Aile Hekimlikleri kapalı mı, açık mı? Çankırı okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çankırı'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Ankara okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi Ankara'da okul yok mu? Ne idüğü belirsiz nasıl yazılır? Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı hangisidir? Evliya Çelebi Seyahatname'de en fazla hangi yiyecekten bahsedilmiştir.
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.