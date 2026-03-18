Bodrum'da dev çınar koruma altına alınacak

Bodrum'da dev çınar koruma altına alınacak
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dev çınar ağacının koruma altına alınması için başlatılan çalışmalar, ağacın büyüklüğü ve sağlık durumu üzerine odaklanıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dev çınar ağacının koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

Yakaköy Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan doğasever Mustafa Ünlü, devasa büyüklükteki çınar ağacına rastladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bodrum Orman İşletme Şefliği görevlileri gönderildi.

Görevlilerce yapılan teknik incelemelerde, ağacın gövde çevresinin yaklaşık 20 metre olduğu ölçüldü. Ağacın kesin yaş tespiti, sağlık durumu ve anıt ağaç statüsüne alınması için kapsamlı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Çınarın etrafında tarihi su kuyusunun da yer aldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Genç içerik üreticisi, Said Hatipoğlu iddialarına noktayı koydu

İddialara son noktayı koydu
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Marco Asensio'ya milli takım müjdesi

Sevinçten havalara uçacak
Netanyahu'nun suikast listesi! Dünya görüntüdeki bu detayı konuşuyor

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Bakın kağıtta ne yazıyormuş
Genç içerik üreticisi, Said Hatipoğlu iddialarına noktayı koydu

İddialara son noktayı koydu
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Guardiola'nın gömleği olay oldu

Üzerindeki gömleği ucuz sananlara büyük şok