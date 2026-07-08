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Bodrum'da denizden 410 kilogram katı atık çıktı

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Muğla Bodrum'da 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliğinde 410 kilogram katı atık çıkarıldı. Atıklar arasında lastik, hayalet ağ ve evsel atıklar yer aldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yapılan deniz dibi temizliğinde 410 kilogram katı atık toplandı.

Bodrum Belediyesi tarafından, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla yapılan deniz dibi temizliğinin 9'uncu etap etkinliği Gündoğan Koyu'nda gerçekleştirildi. Belediyenin gönüllü dalış ekipleri ve Green Rangers'ın katılımıyla düzenlenen deniz dibi temizlik çalışmasında denizden yaklaşık 410 kilogram atık çıkarılarak geri dönüşüm sürecine kazandırıldı. Deniz dibinden çıkarılan atıklar arasında cam ve plastik şişeler, metal parçalar, içecek kutuları, tek kullanımlık ürünler, balıkçılık malzemeleri ve çeşitli evsel atıkların yanı sıra ağda makinesi, kamp sandalyesi, çeşitli araçlara ait farklı ebatlarda lastikler ile hayalet ağ da yer aldı.

Toplanan atıklar kıyıda sergilenerek deniz kirliliğine dikkat çekilirken, etkinlikle deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlanması ve çevre konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Öte yandan, deniz dibi temizlik etkinliklerine önümüzdeki hafta Türkbükü Koyu'nda devam edileceği belirtildi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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