Bodrum'da Deniz Dibi Temizliğinde 362 Kilogram Atık Çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi temizliği etkinliğinde, Gündoğan Mahallesi sahilinde 362 kilogram atık çıkarıldı. Temizlik çalışmaları, Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde denizden 362 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği Gündoğan Mahallesi sahilinde devam etti.

Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Yılmaz ile İbrahim Akbaş, Destek Hizmetleri Müdürü İzzet Mert Kallem, ilgili birim personelleri ve belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi katıldı. Dalış ekibi Gündoğan sahili boyunca dalış gerçekleştirerek deniz dibindeki atıkları çıkardı.

Yaklaşık iki saat süren deniz dibi temizliğinde aralarında cam, plastik, metal, araç lastiği, tahta olmak üzere 362 kilogram atık çıkarıldı.

Atık malzemeler, ekipler tarafından ayrıştırılarak Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Deniz dibi temizliği, 2 Ağustos'ta Yalıkavak Mahallesi'nde devam edecek.