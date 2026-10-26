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Bodrum'da Datça ve İstanköy feribot seferleri hava muhalefetiyle iptal edildi

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Bodrum'da Datça ve İstanköy feribot seferleri hava muhalefetiyle iptal edildi
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Bodrum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan Bodrum-Datça ve Bodrum-İstanköy feribot seferleri karşılıklı iptal edildi. Meteoroloji uyarısının ardından etkili olan sağanak ve saatte 35 kilometreye ulaşan rüzgar deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça ve Bodrum- İstanköy (Kos) feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla ve çevresi için yapılan gök gürültülü sağanak uyarısının ardından bölgede yağışlı hava etkisini gösterdi. Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla bölgesel sağanak görülürken, hızı saatte 35 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar da yaşamı ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Hava muhalefeti nedeniyle Bodrum ile Datça ve Bodrum ile İstanköy adası arasında bugün yapılması planlanan karşılıklı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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