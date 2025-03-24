Bodrum'da cinayet: Bir kişi öldürüldü, 7 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Muğla Bodrum'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaaddin Yıldız'ın (53) Yakaköy Mahallesi'ndeki camcı dükkanında öldürülmesiyle ilgili çalışma yaptı. Olayla ilgili katil zanlısı D.H.D. ile suça yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen şüpheliler E.B, A.Y, K.K.Y, Y.A, M.C.M, H.Ç, Antalya ve Bodrum'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Cinayeti işlediği iddia edilen D.H.D'nin, maktulün çalışanı olduğu ve suç aleti maket bıçağının ele geçirildiği öğrenildi.

Alaaddin Yıldız'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, ekiplerin 20 Mart'ta iş yerinde yaptığı incelemede Yıldız'ın cansız bedeni bulunmuştu. Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti.