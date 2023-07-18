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Bodrum'daki yangını çıkaran zanlı denizde boğulmak üzereyken kurtarıldı

Güncel Haberler

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da makiliği ateşe verdikten sonra denize kaçan kişi, tesadüfen bölgeden geçen vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ekiplerin yardımıyla sahilden yola kadar çıkarılan kişi, "3 gün önce buraya gelip, çadır kurdum. Bugün de kendimi çadırla birlikte yakmaya çalıştım ama başaramadım. Daha sonra kendimi denizde boğamaya çalıştım ama kurtardılar" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makiliği ateşe verdikten sonra denize kaçan V.İ., boğulmak üzereyken bölgeden geçen teknedekiler tarafından kurtarılıp, polise teslim edildi. Çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

Bodrum ilçesi İçmeler mevkisinde kurduğu çadırda konaklayan V.İ., dün akşam saatlerinde, görgü tanıklarının iddiasına göre, uyuşturucu madde kullandıktan sonra, makilikte yangın çıkardı. V.İ., ardından da denize kaçtı.

Bodrum'daki yangını çıkaran zanlı denizde boğulmak üzereyken kurtarıldı

Bu sırada çevredekiler alevlere müdahale ederken, bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle alevler daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 50 dönüm alan zarar gördü.

Bodrum'daki yangını çıkaran zanlı denizde boğulmak üzereyken kurtarıldı

Makiyi ateşe verdikten sonra yüzerek kaçmaya çalışan V.İ., boğulma tehlikesi geçirdi. Tesadüfen bölgeden geçen yattakiler durumu fark edip, botla yanına giderek V.İ.'yi kurtarıp, polise teslim etti.

Bodrum'daki yangını çıkaran zanlı denizde boğulmak üzereyken kurtarıldı

Polis ve zabıta ekiplerinin de yardımıyla sahilden yola kadar çıkarılan V.İ., ailesiyle sorun yaşadığını belirterek, "3 gün önce buraya gelip, çadır kurdum. Bugün de kendimi çadırla birlikte yakmaya çalıştım ama başaramadım. Daha sonra kendimi denizde boğamaya çalıştım ama kurtardılar" dedi.

V.İ. yolda bu kez de polislerden birinin tabancasını almaya kalkıştı. Ancak polisler, V.İ.'yi müdahale edip gözaltına alarak polis merkezine götürdü. V.İ.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

İtfaiye Bodrum 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Tahsin Büyükkol:

Yakmadan önce gebermeye gitse bari.

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Idris Bozkurt:

Hassiyetsiz erif, yalandan blöf yapıyor.

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yiğit:

ortalığa bu kadar zarar vermene gerek yoktu ilaç içip bu işi çözseydin.

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