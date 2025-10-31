Haberler

Bodrum'da CHP'li Meclis Üyesine Rüşvet İddiası: Gözaltına Alındı

Bodrum'da CHP'li Meclis Üyesine Rüşvet İddiası: Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir CHP'li belediye meclis üyesi, müteahhitten rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan N.A'nın ifadeleri alınmaya başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde CHP'li bir meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

İlçede müteahhitlik yapan iş insanı, CHP'li belediye meclis üyesi N.A'nın rüşvet istediği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından şüpheli N.A. gözaltına alındı.

Gümbet Mahallesi'ndeki KOM Büro Amirliğine götürülen N.A'nın ifade işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan N.A'nın müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
