Bodrum'da CHP'li Meclis Üyesine Rüşvet İddiası: Gözaltına Alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir CHP'li belediye meclis üyesi, müteahhitten rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan N.A'nın ifadeleri alınmaya başlandı.
İlçede müteahhitlik yapan iş insanı, CHP'li belediye meclis üyesi N.A'nın rüşvet istediği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
Başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından şüpheli N.A. gözaltına alındı.
Gümbet Mahallesi'ndeki KOM Büro Amirliğine götürülen N.A'nın ifade işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan N.A'nın müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü.