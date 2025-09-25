Haberler

Bodrum'da Camide Fenalaşan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bodrum'da Camide Fenalaşan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, öğle namazı sonrası fenalaşan bir kişi, caminin güvenlik kamerasına yansıyan anların ardından hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, öğle namazı sonrası fenalaşarak yere yığılan bir kişi hastaneye kaldırılırken, o anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle namazı sonrası Konacık Mahallesi Adayer Caminde meydana geldi. Namaz sonrası ayağa kalkan bir kişi, kısa süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Henüz ismi öğrenilemeyen kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, olay anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
