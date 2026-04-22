Haberler

Bodrum'da evinin bahçesinde bıçaklanan kadın yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iş dönüşü evinin bahçesinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli tarafından bıçaklanan Güler B. (54) yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İşten dönen Güler B., evinin bahçesine girdiği sırada eski erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen bir şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı 4 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Güler B.'nin çığlıklarını duyan oğlu, bahçeye koştuğunda annesini yaralı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güler B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler B.'nin hastanede tedavisi devam ederken, polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı

İkinci dalgada çok sayıda tutuklama! Aralarında kulüp başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polisin takip ettiği kamyonetten yaklaşık 185 kilo esrar ele geçirildi

Polis takip edip durdurdu, tam 185 kilo bulundu
İşten dönen kadına evinin bahçesinde bıçaklı saldırı

Pusuya yatıp işten dönmesini bekledi! Genç kadına korkunç saldırı
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı

Şampiyonluk ateşini yaktılar: Süper Lig'e biz çıkacağız
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi

Böyle baba olmaz olsun! Görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Polisin takip ettiği kamyonetten yaklaşık 185 kilo esrar ele geçirildi

Polis takip edip durdurdu, tam 185 kilo bulundu
Fayans ustasının işçiliğini beğenmediler, alıkoyup polis çağırdılar

Manzarayı görünce ustayı alıkoyup polis çağırdılar
ABD, Rusya ve İran petrolüne yönelik yaptırım muafiyetlerini 30 günlüğüne uzattı

Trump'tan İran'a bir zeytin daha daha! 30 günlüğüne uzattılar