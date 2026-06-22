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Muğla'da bir iş yerinde yaşanan bıçaklı kavga kameraya yansıdı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, husumetli kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi gözaltına alındı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinde meydana gelen bıçaklı kavga güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Türkkuyusu Mahallesi Hasan Reşat Öncü Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde, aralarında önceden husumet bulunduğu öne sürülen kişiler arasında kavga çıktı.

İddiaya göre, B.Y, elindeki yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki ekmek bıçağıyla olay yerine gelerek husumetli olduğu kişilere saldırdı.

Bunun üzerine iş yerindeki kişiler de kendilerini korumak amacıyla B.Y'ye müdahalede bulundu.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda kullandığı bıçakla yakalanan B.Y. ekiplerce gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında "kasten yaralama", "silahla tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, bıçakla işletmeye gelen zanlıya, iş yerindeki kişilerin ellerine aldıkları demir ve buna benzer malzemelerle karşı koymaya çalıştıkları görülüyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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