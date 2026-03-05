Haberler

Beton mikserinin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

Beton mikserinin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Murat Murathanoğlu, beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı, sürücü gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken beton mikseri çarpan Murat Murathanoğlu (79), hayatını kaybetti. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Işıklarda bekleyen M.A. (29) idaresindeki 48 RZ 135 plakalı beton mikseri, hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Murathanoğlu'na çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Murathanoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirtildi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Murat Murathanoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Dünyanın en güzel futbolcusu' en sonunda isyan etti

"Emeğim görülmüyor" diyerek isyan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba

Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Herkes onu gerçek sanıyor: Sosyal medyada 1 milyon takipçiye yaklaştı

Buna inanan 800 bin kişi var