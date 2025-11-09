Bodrum'da Başını Konserve Kutusuna Sıkıştıran Kedi Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı.

Yokuşbaşı Mahallesi'ne çöp konteynerini boşaltmak için gelen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Ekibi, bir kedinin başının konteyner içerisinde konserve kutusuna sıkıştığını fark etti.

Kediyi konteynerden alan personel, sıkıştığı konserve kutusundan çıkardı. Daha sonra kedi hızla bölgeden uzaklaştı.

O anlar ekiplerin cep telefonu kamerasınca da görüntülendi.