Bodrum'da balıkçı barınağında fok görüldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir balıkçı barınağında fok görüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Akyarlar Mahallesinde balıkçı barınağında tekneler arasında fok gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Suya dalan ve yeniden görünen fok bölgedeki vatandaşlar tarafından ilgi görürken, belli bir süre sonra fok bölgeden uzaklaştı.

