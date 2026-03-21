Bodrum'da balıkçı barınağında fok görüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Akyarlar Mahallesi'nde bir balıkçı barınağında vatandaşlar bir fok görüntüledi. Fok, tekneler arasında suya dalıp yeniden yüzeye çıkarken cep telefonlarıyla kaydedildi.
Akyarlar Mahallesinde balıkçı barınağında tekneler arasında fok gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Suya dalan ve yeniden görünen fok bölgedeki vatandaşlar tarafından ilgi görürken, belli bir süre sonra fok bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı