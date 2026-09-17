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Bodrum'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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Bodrum'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Metin Ede'nin kullandığı 48 AUT 829 plakalı motosiklet, Bodrum-Turgutreis kara yolu İslamhaneleri mevkisinde orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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