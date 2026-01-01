Haberler

Bodrum'da yılın ilk trafik cezası alkollü sürücüye

Bodrum'da trafik polisleri, alkollü araç kullanan bir sürücüye toplamda 16 bin lira para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle iptal edildi ve otomobili çekici ile kaldırıldı.

Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla), (DHA-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde, bir sürücüye alkollü araç kullanmak başta olmak üzere 3 ayrı ihlalden yaklaşık 16 bin lira cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bodrum'da saatler gece yarısını gösterdiğinde Belediye Meydanı'nda toplanan kalabalık, 10'dan geriye sayarak 2026 yılına 'merhaba' dedi. Yılbaşı kutlamaları kapsamında Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta Belediye Meydanı olmak üzere ilçenin birçok noktasında geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda trafik ekipleri tarafından Bodrum Belediye Meydanı'nda plakasız bir otomobil durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün 0.64 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmak olmak üzere 3 ayrı ihlalden yaklaşık 16 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otomobil ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Ekiplerce, denetimlerin sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız süreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
