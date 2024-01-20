Bodrum'da alkollü sürücü tutuklandı

TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobiliyle çarptığı motosikletteki Ayşegül Baloğlu'nun ölümüne, Cüneyt Y.'nin ise yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Bülent Demirci, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demirci, polisteki iadesinde, "Kaza, aracımın çukura girmesi ve benim direksiyon hakimiyetimi kaybetmem sonucu meydana gelmiştir. Kasıtlı bir durum söz konusu olamaz" dedi.

Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),