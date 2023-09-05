Bodrum'da açılmak istenen taş ocağına karşı mücadele devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde açılmak istenen taş ocağına karşı bölge halkının açtığı iptal ve yürütmenin durdurulması davasında son duruşma yarın yapılacak. Avukat Remzi Kazmaz, 'Bodrum'un akciğeri olan Kızılağaç'ta, Çiftlik'te, Yalıçiftlik'te ve Çamlık'ta binlerce ağacın kesileceği, zeytinliklerin maden ocağına teslim edileceği karşısında sessiz kalmadık, susmadık, susmayacağız' dedi.

ESMA TURAN

Muğla'nın Bodrum ilçesinde açılmak istenen taş ocağına karşı bölge halkının açtığı iptal ve yürütmenin durdurulması davasında son duruşma yarın yapılacak. Avukat Remzi Kazmaz, "Bodrum'un akciğeri olan Kızılağaç'ta, Çiftlik'te, Yalıçiftlik'te ve Çamlık'ta binlerce ağacın kesileceği, zeytinliklerin maden ocağına teslim edileceği karşısında sessiz kalmadık, susmadık, susmayacağız" dedi.

Bodrum'un Kızılağaç, Yalıçiftlik ve Çamlık Mahallesi sınırları içinde kalan alanda, Deniz Madencilik tarafından açılmak istenen taş ocağına karşı bölge halkının, su kaynaklarını ve zeytinliklerini korumak için mücadelesi sürüyor.

Taş ocağı için geçtiğimiz yıl "ÇED gerekli değildir" raporu alınmıştı. Raporun ardından 134 köylü, mahkemeye, ÇED raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı. Dava kapsamında geçtiğimiz aralık ayında da bilirkişi incelemesi yapıldı. Bilirkişi raporda, köylülerin geleceğinin ve bölgedeki ekolojik dengenin tehlikede olduğunu belirterek lehte karar vermişti.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ SON MAHKEMEMİZE BODRUM SEVDALILARI OLARAK GİDİYORUZ"

Kızılağaç'ta dün köylüler ile birlikte açıklama yapan Avukat Remzi Kazmaz, çarşamba günü yapılacak duruşma öncesinde maden ocakları sahalarının genişletilmesine tepki gösterdi. Kazmaz, şu açıklamayı yaptı:

"Bodrum Kızılağaç köylüleri biraraya gelerek bu taş ocaklarına karşı yaşam alanlarını korumak için dava açtı. 2 yılı aşkındır sürdürdüğümüz bu davada, bilirkişiler geldi ve raporlarını sundu. Bodrum'un akciğeri olan Kızılağaç'ta, Çiftlik'te, Yalıçiftlik'te ve Çamlık'ta binlerce ağacın kesileceğini, zeytinliklerin maden ocağına teslim edileceği karşısında sessiz kalmadık, susmadık, susmayacağız. Çarşamba günü son mahkememize bütün Bodrum sevdalıları olarak gidiyoruz. Hakkımızı, hukukumuzu aramaya gidiyoruz. O nedenle katılmak isteyen Bodrum sevdalılarına sesleniyoruz. Çarşamba günü saaat 10.00'da Muğla İdare Mahkemesi'nde olun. Yaşam alanlarımızı, hakkımızı, adaletli bir şekilde savunmak için yollardayız. "

Köylü bir kadın ise "Çocuklarımızın hakkına dokunmasınlar. 3 kuruşluk zeytinyağı kazanıyoruz. 2-3 dönüm arazimiz var, onu da zenginlere peşkeş çekerek bizi mağdur etmesinler. Olmayacak, muratlarına eremeyecekler" dedi.