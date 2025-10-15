Bodrum'da 43 Kaçak Göçmen ve 1 Organizör Yakalandı

Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bottaki 43 kaçak göçmen ile 1 organizatör Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bottaki 43 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 20.25'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler, lastik botta 9'u çocuk 43 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakalayarak kıyıya çıkardı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Yeğin:

Anlamak çok zor, kaçak göçmen in kaçmasına nedennengel oluyorsunuz. Biz sığınmacıdan göçmrndrn bıktık usandık. ülkede her 7 kişiden biri kaçak,sığınmacı. Ekonomi dibe vurdu alım gücü dayanılmaz halde. Bari kaçanları tutup gerihetirmeyin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
