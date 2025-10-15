Bodrum'da 43 Kaçak Göçmen ve 1 Organizör Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bottaki 43 kaçak göçmen ile 1 organizatör Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 20.25'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler, lastik botta 9'u çocuk 43 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakalayarak kıyıya çıkardı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör hakkında işlem başlatıldı.