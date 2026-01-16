Haberler

Bodrum açıklarında 4 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik tarafından bir kanoda yakalanan 4 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından kano içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları kanodaki 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
