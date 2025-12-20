Bodrum açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan fiber karinalı lastik botta, 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.