Bodrum'da 33 Kaçak Göçmen Yakalandı: 9 Organizatör Tutuklandı

Bodrum'da 33 Kaçak Göçmen Yakalandı: 9 Organizatör Tutuklandı
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda 33 kaçak göçmen yakalandı ve 9 organizatör tutuklandı. Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek operasyona başladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 33 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 9 organizatör şüphelisi tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yahşi Mahallesi sahil kısmında bir grubun bota binmek üzere olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, 33 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonu derinleştiren polis ekipleri, kaçak göçmenleri kente getiren, konaklama imkanı sağlayan ve deniz yoluyla yurt dışına çıkışlarını organize eden şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen 10 organizatör şüphelisi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 9 kişi ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
