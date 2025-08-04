Bodrum'da 23 Kaçak Göçmen ve 7 Kaçakçı Yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Yunan adalarına kaçış hazırlığındaki 23 kaçak göçmen ile 3'ü gözcülük yaptığı belirlenen 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli de tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'nde 31 Temmuz'da bir grup göçmenin kaçmak üzere çalılıklara gizlendiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, bölgede yaptığı fiziki takibin ardından 3'ü gözcülük yapan toplamda 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile 23 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelileri H.Y., İ.A., F.Ö., M.G., M.A., M.Y. ve Ö.A. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.