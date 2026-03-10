Bodrum'da 21 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında çocuklarında bulunduğu lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 9 Mart saat 04.10'da Bodrum açıklarında fiber karinalı lastik botta kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen ekipler hareketli lastik botu durdurdu. İçerisinden 6'sı çocuk 21 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı