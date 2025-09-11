Bodrum'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) görevlendirildi.

Ekipler, karadaki 1'i çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.