Bodrum'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, tespit ettikleri 20 düzensiz göçmeni yakalayarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) görevlendirildi.

Ekipler, karadaki 1'i çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
