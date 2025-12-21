Bodrum açıklarında 39 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botla Avrupa'ya gitmeye çalışan 39 kaçak göçmen ile bir organizatör şüphelisi yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 21.37'de Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botta 9'u çocuk 39 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisini yakalayarak kıyıya çıkardı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelisi hakkında işlem başlatıldı.
