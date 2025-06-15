Bodrum Açıklarında Sürüklenen Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 15 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Teknenin içindeki iki kişi güvenli bir şekilde Akyarlar'a yanaştırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişi bulunan 15 metre boyundaki teknenin Bitez önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenen tekne, Akyarlar'a yanaştırıldı.
Teknedeki 2 kişi de kurtarıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel