Bodrum Açıklarında Kaçak Göçmen Operasyonu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen 35 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.45'te Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler, lastik botu durdurarak içerisindeki 5'i çocuk 35 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörün ise işlemleri sürüyor.