Bodrum Açıklarında Ceset Bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akyarlar Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde bir ceset bulundu. Cesedin kimliği ve cinsiyeti henüz belirlenemedi, ancak batan bir teknedeki göçmenlerden birine ait olabileceği düşünülüyor.
Akyarlar Mahallesi açıklarında seyreden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz yüzeyinde bir cesetle karşılaştı.
Kimliği ve cinsiyeti belirlenemeyen ceset, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Cesedin, 24 Ekim'de Ortakent açıklarında batan teknedeki göçmenlerden birine ait olduğu tahmin ediliyor.