Haberler

Bodrum açıklarında 5'i çocuk 15 kaçak göçmen ile 2 kaçakçı şüphelisi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum açıklarında 5'i çocuk 15 kaçak göçmen ile 2 kaçakçı şüphelisi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 5'i çocuk 15 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 15 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum açıklarında 10 Ekim saat 00.55'te, fiber teknede bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-105) ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli bölgeye ulaştı. Ekipler teknede, 5'i çocuk 15 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Başsavcılıktan fon soruşturması hamlesi! 'Gizli' belgeleri paylaşanlara soruşturma başlatıldı

Fon soruşturmasında 'gizli belge' krizi! Başsavcılık harekete geçti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı

Korku Veliaht Prens'e saray değiştirtti
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Arda'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Milli takım seçmelerine katılmıştı! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt acillik oldu

Okan Kurt acillik oldu! Demet Akalın: Kuzuma nazar değdi
Şaka değil gerçek! Verdiği ilanla 50 liraya hastalık satıyor

Şaka değil gerçek! Bu ilanı görenler yetkilileri göreve çağırıyor
Yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağış geliyor
Özge Özpirinçci’den babasına: Seni düşünmediğim bir günüm geçmiyor

Baba acısı küllenmiyor: İyi ki sendin baba
Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu! Sokaklarda gerilim büyüyor

Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu