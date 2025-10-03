Bodrum Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içinde bulunan 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. 5'i çocuk olan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Ekipler, durdurdukları fiber karinalı lastik bottaki 5'i çocuk 35 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel