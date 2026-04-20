Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeriyle 247 turist geldi

Bodrum'a 'Star Legend' kruvaziyeriyle 247 turist geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bahamalar bayraklı 'Star Legend' adlı kruvaziyer, 247 yolcu ile birlikte limana yanaştı. Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Star Legend" adlı kruvaziyer 247 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 134 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide çoğu ABD'li 247 yolcu ile 197 personel bulunuyor.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Akşam saatlerinde ilçeden demir alacak kruvaziyerin bir sonraki durağının Santorini Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
