Bodrum'a Marella Discovery 2 Kruvaziyeriyle 1708 Turist Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery 2" kruvaziyeri 1708 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Santorini'den gelen kruvaziyerde çoğu İngiliz 1708 yolcu ile 745 personel bulunuyor.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe sahili ve çarşıda gezdi, alışveriş yaptı. Turistlerden bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.

Geminin bir sonraki durağı Kandiye Limanı olacak.