Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeriyle 240 turist geldi
Bodrum Limanı'na gelen 'Star Legend' adlı kruvaziyer, Bahamalar bayraklı olarak 240 yolcu ve 194 personel ile ziyaret gerçekleştirdi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi yerleri gezmek üzere ayrıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Star Legend" adlı kruvaziyer 240 yolcu getirdi.
Bahamalar bayraklı 134 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
Santorini Limanı'ndan gelen gemide çoğu ABD'li 240 yolcu ile 194 personel bulunuyor.
Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.
Akşam saatlerinde ilçeden demir alacak kruvaziyerin bir sonraki durağının Kuşadası Limanı olacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Ballı