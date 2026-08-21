Haberler

Bodrum'a 2 kruvaziyer, 1144 turist

Bodrum'a 2 kruvaziyer, 1144 turist
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 kruvaziyer, 1144 turist getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 kruvaziyer, 1144 turist getirdi.

Bahama bayraklı 233 metre uzunluğundaki "Silver Nova" ve Palau bayraklı 193 metrelik "Astoria Grande" isimli gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Souda Bay Limanı'ndan gelen "Silver Nova"da 733 yolcu ile 535 personel bulunduğu belirtildi. Geminin akşam saatlerinde Patmos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Bozcaada Limanı'ndan gelen "Astoria Grande"de ise 411 yolcu ile 405 personel bulunuyor. Geminin bir sonraki durağının Antalya Limanı olacağı belirtildi.

Gemilerden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Kaynak: AA
Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt

Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıkı durun geliyor! Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı

Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı
Kuytulcular operasyon öncesi hard diskleri yok etmiş!

Kuytulcuların karargahına baskın: Operasyonu anlayınca bunu yapmışlar
Bu sene kıyamet kopacak! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu bombası

Bu sene kıyamet kopacak! Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor
Manisa'da para aklama çarkı deşifre oldu: Tam 300 milyonluk para trafiği belirlendi

para aklama çarkı deşifre oldu: Tam 300 milyonluk vurgun
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası

Fener taraftarını kahreden haberi duyurdular
61 yıllık Türk devi iflas etti

61 yıllık Türk devi iflas etti
İsrail'e bir rest de Bahçeli'den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın

Bahçeli'den İsrail'e tarihi rest