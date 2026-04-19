Bodrum'a "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1752 turist geldi
Malta bayraklı 'Marella Discovery' adlı kruvaziyer, Bodrum Limanı'na yanaşarak 1752 yolcuyu şehre getirdi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldılar.
Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
Thira Limanı'ndan gelen gemide çoğu İngiliz 1752 yolcu ile 736 personel bulunuyor.
Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.
Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak kruvaziyerin bir sonraki durağının Heraklion Limanı olacağı öğrenildi.
