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Bodensee'de su seviyesi tarihi düşük seviyeye indi, yaklaşık 568 milyar litre eksildi

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Almanya'nın en büyük gölü Bodensee'de kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle su seviyesi tarihi düşüklere indi; gölde yaklaşık 568 milyar litre su eksildi. Uzmanlar yükseliş için yağışlı sonbahar ve kış gerektiğini belirtirken, Untersee'de bazı gemi seferleri durduruldu.

Almanya'nın en büyük gölü Bodensee'de (Konstanz Gölü) su seviyesi, devam eden kuraklık ve yaz aylarındaki yüksek sıcaklıkların etkisiyle tarihi düşük seviyelere geriledi.

Gölde yaklaşık 568 milyar litre su eksildiği hesaplanırken uzmanlar, seviyenin yeniden yükselmesi için yağışlı sonbahar ve kış gerektiğini belirtiyor.

Almanya, İsviçre ve Avusturya arasında yer alan Bodensee'de su seviyesi, ekim başında gölün uzun yıllar su seviyesi ortalaması olan 356 santimetrenin 108 santimetre altında bulunuyor.

Konstanz'daki ölçüm istasyonunda su seviyesi 248 santimetreye düştü.

Baden-Württemberg Eyaleti Çevre Ajansı, devam eden kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmeye devam edebileceğini öngörüyor.

Özellikle gölün güneybatısındaki Untersee bölümünde gemi seferlerinde ciddi kısıtlamalar uygulanıyor, bazı seferler de bir sonraki duyuruya kadar durduruldu.

Yaz aylarında bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkması da buharlaşmayı artırdı.

Alpler'in özellikle düşük rakımlı kesimlerinde, kar miktarının azalması da göle ulaşan su miktarını düşüren etkenler arasında gösteriliyor.

Kaynak: AA
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