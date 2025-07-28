Bob Marley Ailesi, Senegal'de Manevi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Reggae müziğin efsane ismi Bob Marley'nin ailesi, Senegal'deki Müridi tarikatı şeyhi ile görüştü.

Senegal basınında yer alan haberlere göre, Marley'nin oğlu Rohan Marley ve Bob Marley'nin torunları, Afrika diasporasını Senegal'de bir araya getirmeyi hedefleyen "Return 2025" girişimi kapsamında Senegal'i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Marley ailesi 17. ve 19. yüzyıllar arasında transatlantik köle ticaretinin Batı Afrika'daki en önemli merkezlerinden biri olan başkent Dakar açıklarındaki Goree Adası'na gitti.

Afrika diasporası için sembolik bir öneme sahip adadaki köle evini ziyaret eden aile, ardından kölelerin Afrika'dan ayrılmadan önce son adım attıkları yer olarak simgeleşen "dönüşü olmayan kapı" önünde fotoğraf çektirdi.

Marley ailesi, Senegal'in önde gelen tarikatlarından sufizm temelli Müridi tarikatının kutsal kenti Touba'da şeyh Serigne Mountakha Mbacke tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Mbacke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Afrika kıtası ile diaspora arasındaki manevi bağın önemine vurgu yaptı.

Rohan Marley, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ilk kez Batı Afrika'yı ziyaret ettiklerini belirterek, "Touba'daki tarih, Afrika tarihinin bir parçası. Bu kentin insanlık onuru için verdiği manevi mücadele çok kıymetli. Biz de aynı mücadeleyi devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bob Marley'nin arzusuydu

Reggae müziğinin dünya çapında tanınmasını sağlayan en önemli figür olan Jamaikalı şarkıcı Bob Marley, şarkılarında siyasi ve manevi mesajların yanı sıra ırkçılık, sömürgecilik ve adalet arayışı gibi konulara da yer verdi.

Afrika kıtasını "ana vatan" olarak niteleyen Marley'nin ölmeden önce Nijerya ve Senegal'i ziyaret etmek istediği yazılı kaynaklarda yer alırken bir rivayete göre Touba kentini de görmek istediği belirtiliyor.

Jamaika, coğrafi olarak Kuzey Amerika'da, Karayipler'de yer alsa da halkın büyük kısmının transatlantik köle ticareti sırasında Batı Afrika'dan getirilen topluluklardan oluştuğu biliniyor.

Öte yandan Müridi tarikatının aykırı ve mistik kolu Baye Fall hareketinin, 1930'lu yıllarda Jamaika'da ortaya çıkan Rastafaryanizme görünüş itibarıyla benzemesinin de Bob Marley'in Senegal'e olan merakını arttırdığı tahmin ediliyor.

Rastalı saçları, renkli kıyafetleri ve mistik aksesuarıyla dikkati çeken Baye Fall takipçileri, yabancılar tarafından zaman zaman Rastafaryanlarla karıştırılıyor.

Bob Marley, Batı'daki ırkçılık, sömürgecilik ve siyahilerin ezilmişliğine karşı direniş ve Afrika'ya dönüş felsefesinin benimseyen Rastafaryanizmi kabul eden en ünlü kişi olarak biliniyor.

Fransız sömürgeciliğine "sufi bir direniş"

Senegal, Fransa'nın 19. yüzyılda Batı Afrika'da başlattığı sömürgecilik faaliyetlerinin merkezinde yer aldı.

Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal ve Togo'nun bulunduğu toprakları kapsayan "Fransız Batı Afrikası" olarak adlandırılan koloni bölgesi Senegal'den yönetildi.

Fransızlar, Senegal'de İslam'ın yayılmasını yasaklamaya çalışsa da tasavvuf temelli tarikatların pasif direnişi sayesinde başarılı olamadı.

Bu süreçte özellikle Müridilik'in kurucusu Şeyh Ahmadu Bamba'nın (1853-1927) sömürgeciliğe karşı şiddet içermeyen mücadelesi, ülkenin bağımsızlık sürecinde önemli bir rol oynadı.

Bamba, sömürgeciliğe direniş biçimi ve ödediği bedeller bakımından bazı Batılı kaynaklarda Mahatma Gandi ile özdeşleştirilerek, hakkında "Müslüman Gandhi" benzetmesi yapıldı.

Bağımsızlığını 1960'da kazanarak laik bağımsız devlet kimliği kazanan Senegal'de sufizm temelli tarikatlar, hem sosyal hem de siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olarak yerini korumayı başardı.