Bmw, Neue Klasse Modelinin Deneme Üretimine Çin'de Başladı

SHENYANG, 24 Aralık (Xinhua) -- BMW, en son teknolojik inovasyon sistemine entegre ettiği Neue Klasse tipi elektrikli araçlarının deneme üretimine Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da bulunan fabrikasında başladı.

Uzun dingil mesafesine sahip BMW iX3 modeli, şirketin elektrifikasyon ve dijitalleşme konusundaki temel stratejisini temsil ediyor. Şirket, deneme üretimi devam eden modelin seri üretimine gelecek yıl başlamaya hazır durumda.

BMW, toplam 10 milyar yuan (yaklaşık 1,4 milyar ABD doları) yatırım yaptığı altıncı nesil güç bataryası projesiyle de 2026'dan itibaren söz konusu araçlara batarya tedarik etmeye başlayacak.

BMW Brilliance Teknoloji ve Üretim Kıdemli Başkan Yardımcısı Michele Melchiorre, küresel mühendislik mükemmelliğini yerel inovasyonla birleştiren yeni modelin, fabrikanın kalite ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığını yansıttığını vurguladı.

Batarya üretimi ve yapay zeka entegrasyonunu geliştirmek isteyen BMW, CATL ve Alibaba gibi Çinli ortaklarla işbirliği kurmuş durumda. Tüm bu girişimler, Çin'deki yollara göre özel olarak tasarlanan akıllı sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

BMW'nin Shenyang'daki üssü yeşil üretim hedefleriyle uyumlu olarak tamamen yenilenebilir kaynaklarla üretilen elektriği kullanıyor. Karbon emisyonlarını daha da azaltmak için jeotermal ısıtma da devreye sokuldu.

200'den fazla yapay zeka çözümünü de içeren ileri teknolojilerin kullanıldığı üretim sürecinde yapay zeka destekli görsel denetim sistemi, en küçük kusurları bile gerçek zamanlı olarak tespit ederek hassasiyeti garanti ediyor.

BMW X3 için dünyadaki en büyük pazar konumundaki Çin, şirket için stratejik odak noktası olmayı sürdürüyor. BMW'nin Shenyang'daki üretim tesisine yapılan toplam yatırım, 2010 yılından bu yana 116 milyar yuanı geçti.