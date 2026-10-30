BMMYK Sözcüsü, Yemen'de 280 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Matthew Saltmarsh, Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle 280 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Saltmarsh, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'deki çatışmalar nedeniyle 280 binden fazla kişinin yerinden edildiğini kaydeden Saltmarsh, çok sayıda savunmasız kişinin, ortamın aşırı tehlikeli olması sebebiyle hayat kurtarıcı yardımlara erişemediğini vurguladı.

Saltmarsh, Yemen'de on binlerce mülteci ve sığınmacının hayatta kalma mücadelesi verdiğine değinerek, "Artan güvensizlik, ekonomik çöküş, tükenen kaynaklar ve insani yardıma erişim konusundaki ciddi kısıtlamaların, on binlerce insanı gidecek hiçbir yeri olmayan bir duruma sürüklediğini" ifade etti.

Yardımların ciddi şekilde kısıtlandığına değinen Saltmarsh, erişim imkanı bulduklarında yardımları ulaştırdıklarını ancak bunun oldukça güç bir süreç olduğunu vurguladı.

Saltmarsh, "Yerinden edilmiş pek çok insanın, bizim yardım malzemelerimizin bulunduğu noktalara ulaşamadığına dair haberler alıyoruz. Çoğu durumda ise bizim onlara ulaşmamız aşırı tehlikeli hale geliyor." dedi.

Yemen'deki insani ihtiyaçları karşılamak için mevcut kaynakların yetersiz kaldığına değinen Saltmarsh, Yemen için yaptıkları yardım çağrısının yalnızca yüzde 19 oranında finanse edilebilmiş durumda olduğunu vurguladı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA