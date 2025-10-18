BMMYK'dan Suriyeli Mülteciler için Zorla Geri Gönderimler Uyarısı

BMMYK yetkilisi Maria Stavropoulou, Suriyeli mültecilerin zorla ülkelerine gönderilmesinin Suriye'de yeni istikrarsızlıklar yaratabileceği uyarısında bulundu.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) Ürdün temsilcisi Maria Stavropoulou, Suriyeli mültecilerin zorla ülkelerine geri gönderilmesinin hem insanlar hem de bölge istikrarı açısından ciddi riskler taşıdığını dile getirdi.

"Mültecilerin ne zaman döneceklerine kendilerinin karar vermesi en iyisidir" diyen Stavropoulou, "Zorla geri dönüşler, Suriye'nin istikrarını bozabilir" uyarısında bulundu.

Alman epd haber ajansına konuşan BM yetkilisi, Almanya dahil bazı ülkelerin Suriye'deki mülteci krizinin çözüldüğünü düşündüğünü ancak bunun "gerçekten çok uzak" bir algı olduğunu belirtti. Stavropoulou, "Suriye hala çok kırılgan bir ülke. Altyapı, bu kadar çok insanın aynı anda geri dönmesini kaldıracak durumda değil" ifadelerini kullandı.

Bir milyonu aşkın insan döndü

BMMYK verilerine göre, komşu ülkelerden şimdiye kadar bir milyondan fazla Suriyeli ülkesine döndü. Ancak dönen birçok kişi, daha önce yaşadığı yere ulaştığında evinin tamamen yıkıldığını görüyor.

Bu durumun yeni gerilimler ve çatışmalar doğurabileceğini, farklı topluluklar arasında yeni bir istikrarsızlık riski oluşabileceğini belirten Stavropoulou, "Eğer yeni çatışmalar patlak verirse, bu insanlar yeniden kaçmak zorucnda kalır. Çoklu yerinden edilmeler yaşanması en kötü senaryo olur" dedi.

Uzun yıllar sürgünde kalan birçok Suriyelinin kırılgan durumda olduğunu vurgulayan Stavropoulou, "Bu insanlar yeniden bir hayat kurmak için yeterli mali kaynağa sahip değil" diye konuştu.

BMMYK yetkilisi, Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarının da giderek zorlaştığını aktararak Ürdün ekonomisinin koronavirüs pandemisi ve Gazze'deki savaştan ciddi biçimde etkilendiğini ve ülkedeki yaklaşık 480 bin Suriyelinin insani yardıma muhtaç olduğunu ifade etti.

"Çocuklarını evlendirmek zorunda kalıyorlar"

"Mültecilerin yüzde 60'ı bize, gıda ve kira gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söylüyor" diyen Stavropoulou, birçok ailenin borç almak, çocuklarını çalıştırmak veya erken yaşta evlendirmek zorunda kaldığını anlattı.

Ancak BMMYK, küresel düzeydeki yardım kesintileri nedeniyle Ürdün'de de yardımlarını azaltmak zorunda kalıyor. 2022 yılında 33 bin ihtiyaç sahibi hane nakit yardımı alabilirken, 2026'da bu sayının 14 bin 500'e düşeceği açıklandı. Stavropoulou, "Nakit desteği, en kırılgan gruplara yardım etmenin en etkili yollarından biridir" dedi.

Ürdün'ün istikrarlı bir ülke olarak bazen öncelik listesinden düşebileceğine dikkat çeken Stavropoulou, "Ama bu yanlış olur... Avrupa ülkeleri, Orta Doğu'da aktif kalmakla kendi komşuluk güvenliklerine de yatırım yapmış olur" dedi. Uzman, ABD'nin yanı sıra Avrupa ülkelerinin, özellikle de Almanya'nın yardımlarını ciddi ölçüde kısmasını da eleştirdi.

epd / BÜ,ET