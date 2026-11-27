Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2027'de dünya genelinde zorla yerinden edilmiş milyonlarca kişiye yardım için 7,1 milyar dolarlık küresel yardım çağrısı başlattı.

BMMYK Sözcüsü Matthew Saltmarsh, çağrıya ilişkin BM Cenevre Ofisi'nde değerlendirmelerde bulundu.

BMMYK'nin, dünya genelinde zorla yerinden edilmiş ve vatansız kişilere yönelik acil durumlara müdahale etmek, onları korumak, desteklemek ve kalıcı çözümler üretmelerine yardımcı olmak amacıyla 7,1 milyar dolar talep ettiği 2027 Küresel Çağrısını başlattığını belirten Saltmarsh, söz konusu çağrının, 1 Aralık'ta Cenevre'de düzenlenecek UNHCR Yıllık Bağış Konferansı öncesinde başlatıldığını kaydetti.

Saltmarsh, "Bu çağrı, gelecek yıla dair ihtiyaç ve öncelikleri ortaya koyarken, hükümetlerin ve diğer ortakların 2027 yılı için finansman taahhüdünde bulunmalarına da bir temel oluşturuyor. 2026 yılı için yapılan çağrıda 8,5 milyar dolar hedeflenmiş ancak bugüne kadar yalnızca 2,9 milyar dolarlık kaynak toplanabilmişti." ifadelerini kullandı.

BMMYK'nin talep edilen fonun tamamının sağlanması durumunda 2027'de, 13,6 milyon mülteci ve sığınmacı ile 6,7 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişiye koruma hizmetleri sunmayı planladığını söyleyen Saltmarsh, "Diğer kritik faaliyetlerin yanı sıra 3,9 milyon mülteci ve 2 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişiye mali destek, 1,8 milyon mülteci ve 850 bin ülke içinde yerinden edilmiş kişiye ise barınma ve konut desteği sağlanması hedefleniyor." diye konuştu.

Saltmarsh, bu yardım çağrısının, devasa insani ihtiyaçların bulunduğu ve finansman koşullarının son derece zorlu olduğu bir dönemde yapıldığına işaret ederek, BMMYK'nin 2027 bütçesinin, en acil ihtiyaçlara öncelik verdiğini ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılabilmesi için ortaklıkların güçlendirilmesine odaklandığını kaydetti.

BMMYK'nin 2027 planının oldukça net olduğunu belirten Saltmarsh, bunlar arasında kaçmak zorunda kalan insanları korumak, kriz anlarında hızla müdahale etmek ve daha fazla mültecinin yardıma bağımlı olmaktan kurtulmasına yardımcı olmak gibi hedeflerin yer aldığını vurguladı.

Saltmarsh, şunları söyledi:

"2027 bütçesinin yaklaşık yüzde 26'sına denk gelen 1,9 milyar dolara yakın bir tutar sığınma hakkına erişimin desteklenmesi, ulusal sığınma sistemlerinin güçlendirilmesi, kayıt işlemleri, belgelendirme, hukuki yardım ile vatansızlığın önlenmesi ve çözülmesine yönelik çabaları kapsayan koruma hizmetlerine ayrıldı. En büyük payı oluşturan 2,5 milyar doların üzerindeki tutar, çatışma, şiddet ve zulüm nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar için barınma, sağlık, su, sanitasyon ve hijyen gibi acil müdahale ve hayati önem taşıyan temel yardımları desteklemek üzere kullanılacak."

Kaynak: AA