BMGK üyesi 8 ülke Filistin'de ilhak ve zorla yerinden edilmelere karşı olduklarını açıkladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 8 ülke, Filistin topraklarının ilhakına ve halkının yerinden edilmesine karşı olduklarını açıkladı. Uluslararası hukukun ihlali ve bölgedeki insani durumla ilgili endişelerini dile getirdiler.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi 8 ülke, işgal altındaki Filistin topraklarının herhangi bir bölümünün ilhakına ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesine kesinlikle karşı olduklarını bildirdi.

Pakistan, Fransa, Bahreyn, Danimarka, Yunanistan, Letonya, Somali ve İngiltere, BM Genel Merkezi'nde Filistin konusunda ortak bir açıklama yaptı.

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar, 8 ülke temsilcileri olarak Filistin konusunda alınan ilgili BMGK kararlarını hatırlatarak, "İşgal altındaki Filistin topraklarının herhangi bir bölümünün ilhakına ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesine kesinlikle karşı olduğumuzu yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

İftikhar, "BMGK'nin, Doğu Kudüs dahil 1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm girişimleri kınadığını hatırlatıyoruz. Bu tür önlemler uluslararası hukuku ihlal etmekte, devam eden barış çabalarını baltalamakta, kapsamlı plana aykırı düşmekte ve adil ve kalıcı bir barışa ulaşma olasılığını tehlikeye atmaktadır." dedi.

Ortak açıklamada konuşan Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Jerome Bonnafont da işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan vahim insani ve ekonomik durumdan derin endişe duyduklarını belirtti.

Bonnafont, "Özellikle İsrail'in hareket ve erişime getirdiği ağır kısıtlamalardan ve Filistin vergi gelirlerini engellemesinden duyduğumuz derin endişeyi dile getiriyoruz. Bu konuların acilen ele alınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

İran'ın sürpriz adımını Trump duyurdu: Bize büyük bir hediye verdiler
Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi

Türkiye'nin komşusundan savaşa hazırlık gibi karar
Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi

Şampiyonluğa koşan takıma yeni stat müjdesi
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı