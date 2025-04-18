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BMGK, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetlerinin Saldırılarını Kınadı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sudan'nın Kuzey Darfur eyaletindeki mülteci kamplarına yönelik Hızlı Destek Kuvvetlerinin saldırılarını şiddetle kınadı ve saldırılardan sorumlu tutulmaları gerektiğini vurguladı.

NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin Faşir kentinde, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) mülteci kamplarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

BMGK üyeleri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, HDK'nin neden olduğu sivil ölümlerinden derin endişe duyulduğu belirtilerek, "HDK bu saldırılardan sorumlu tutulmalı." ifadesine yer verildi.

BMGK üyelerinin HDK'nin mülteci kamplarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadığı vurgulanan açıklamada, "BMGK üyeleri, tüm taraflara, insani yardım personelini, onların tesislerini ve varlıklarını uluslararası hukuk çerçevesinde koruma ve saygı gösterme yükümlülüklerine uymaları çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm üye devletlere, çatışmayı ve istikrarsızlığı körüklemeye yönelik dış müdahalelerden kaçınmaları ve bunun yerine kalıcı barış çabalarını desteklemeleri çağrısı yaparak, Sudan'ın egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü taahhüt yinelendi.

Sudan ordusu, HDK'nin, ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de yerinden edilmiş kişiler için kurulan kampa düzenlediği saldırıda 74 kişinin öldüğünü bildirmişti.

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Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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