Suriye'ye 27 Tırlık İnsani Yardım Gönderildi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'nin işgalindeki Aynularab bölgesine 27 tırdan oluşan yeni bir insani yardım konvoyu gönderdi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'nin işgalindeki Aynularab bölgesine 27 tırdan oluşan yeni bir insani yardım konvoyu gönderdi.

Gönderilen yardım tırlarında gıda, yatak gibi malzemelerin yanı sıra hastane ve su istasyonu için yakıt da yer alıyor.

OCHA'dan AA muhabirine yapılan açıklamada, bölgeye 27 tırdan oluşan bir insani yardım konvoyu gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Araçlarda, tıbbi ve sağlık malzemeleri, temel gıda ürünleri, gıda dışı insani yardım malzemeleri ile yakıt yer alıyor. Yardım sevkiyatı, bölgedeki artan insani ihtiyaçlara destek sağlamak için gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından tıbbi malzemeler ve yakıtın kritik öneme sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, gönderilen yakıtın hastaneler, su istasyonları ve diğer temel hizmetlerin devamlılığı için kullanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yardım konvoyunun Birleşmiş Milletler koordinasyonunda, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle organize edilen üçüncü sevkiyat olduğu aktarılırken, ilerleyen dönemde yeni yardım konvoylarının planlandığı ancak sevkiyatların tarihine ilişkin henüz net bir takvim bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
