BM, Yemen'in Taiz bölgesinde yoğunlaşan çatışmalardan "derin endişe" duyuyor

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Yemen'de çatışmaların yoğunlaşmasından ve askeri tırmanıştan "derin endişe" duyduklarını söyledi.

Dujarric, günlük basın toplantısında Yemen'deki duruma ilişkin konuştu.

Ülkenin güneybatısındaki Taiz bölgesinde yoğunlaşan çatışmalarla ilgili haberlere işaret eden Dujarric, " Yemen'deki ve bölgedeki siviller için ciddi sonuçlar doğuracak, devam eden bu askeri tırmanıştan derin endişe duyduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Dujarric, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in, daha fazla tırmanışı önlemek için adımlar atmaları konusunda Yemen hükümeti ve Husilerle yakın temas halinde olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Tüm tarafları uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunan Dujarric, taraflara, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılardan kaçınma sorumluluklarını tekrar hatırlattı.

Kaynak: AA