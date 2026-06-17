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BM'den Yemen İçin Acil Finansman Çağrısı

BM'den Yemen İçin Acil Finansman Çağrısı
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Birleşmiş Milletler, Yemen'de temel gıda ihtiyacını karşılayamayanların oranının bir ayda yüzde 60'a ulaştığını belirterek uluslararası topluma acil finansman çağrısı yaptı. BM yetkilisi Tom Fletcher, 18 milyondan fazla kişinin şiddetli açlık çektiğini ve insani yardım çağrısının yalnızca yüzde 15'inin finanse edildiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 17 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Yemen'de temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranının bir ay içinde yaklaşık yüzde 60'a ulaşmasıyla ülkedeki açlık krizinin ciddi şekilde derinleştiğini belirterek, durumun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla acil finansman çağrısında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher salı günü BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, en ağır yoksunluk seviyeleriyle karşı karşıya kalan Yemenlilerin oranının her dört kişiden birden, her üç kişiden bire yükseldiğini belirtti. Fletcher, ülke nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 18 milyondan fazla kişinin an itibarıyla şiddetli açlık çektiğini ifade etti.

Fletcher, hükümet kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 5 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya olduğunu ve nüfusun dörtte birinden fazlasının acil durum düzeyinde gıda güvensizliği yaşadığını kaydetti. Husilerin kontrolündeki bölgelere ilişkin güncel verilerin bulunmadığını belirten Fletcher, bu durumun bölgede insani ihtiyaçların olmadığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurguladı.

Fletcher, Yemen'e yönelik insani yardım çağrısının gerekli finansmanın yüzde 15'inden daha azını alabildiğine dikkat çekerek uluslararası toplumdan katkıların artırılmasını istedi.

Genel Sekreter Yardımcısı ayrıca devam eden barış çabalarına destek verilmesi ve gözaltında tutulan BM ve diğer kuruluş personelinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Fletcher'a göre, BM'ye bağlı 73 ve diğer kuruluşlara bağlı çok sayıda personel, Husilerin fiili yönetimi tarafından keyfi şekilde gözaltında tutuluyor.

Yemen'deki insani kriz, büyük ölçüde 2014'te başlayan ve 2015'te genişleyen iç savaştan kaynaklanıyor. Gıda ithalatını sekteye uğratan, altyapıyı tahrip eden ve kamu hizmetlerini zayıflatan çatışmalar, büyük ölçüde ithal gıdaya bağımlı olan ülke ekonomisini derin bir çöküşe sürükledi. Bu durum, milyonlarca kişiyi insani yardıma muhtaç hale getirdi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
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